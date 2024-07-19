Meclis işçi alımı ne zaman? TBMM işçi alımı şartları neler? TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
2024 yılı için Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 157 işçi, mart ayında noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Peki, Meclis işçi alımı ne zaman? TBMM işçi alımı şartları neler? TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 Sürekli İşçi geride kalan Mart ayında belirlendi. Peki, Meclis işçi alımı ne zaman? TBMM işçi alımı şartları neler? TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
TBMM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimi usulüyle Mart ayında 157 Sürekli İşçi alındı.
Başvurular 21 Mart 2024 günü saat 09:00’da başlayıp, 28 Mart 2024 günü saat 23:59’da sona erdi.
TBMM sayfasından yayımlanan resmi duyuruda aşağıdaki ifadeler yer aldı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Yalova illerinde istihdam edilmek üzere 157 (yüzelliyedi) sürekli işçi alımına ilişkin 24.04.2024 tarihinde noter huzurunda çekilen ve asıl ve yedek adayların belirlendiği kura sonucu açıklanmıştır.
TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinde(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapıldı.
BAŞVURUSU OLUMLU SONUÇLANANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
- Başvuru formu
- T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Güncel ikametgâh belgesi (E-Devlet Kapısından alınan barkodlu belge),
- Adli sicil kaydı (E-Devlet Kapısı üzerinden alınan barkodlu belge),
- Diploma veya mezuniyet belgesi (E-Devlet Kapısı üzerinden alınan barkodlu belge, e-Devlet kapısı üzerinden alınamayan mezuniyet belgesi, diploma veya denklik belgesinin aslının noter onaylı sureti),
- Askerlik durum belgesi (E-Devlet Kapısından alınan barkodlu belge),
- S.G.K uzun vade hizmet dökümü belgesi (E-Devlet Kapısından alınan barkodlu belge)
- Çalışma belgesi beyan eden adayların, işyeri yetkilisi tarafından imzalanmış çalışma belgesi ve işyeri yetkilisine ait noter tasdikli imza sirküleri,
- Başvuruda bulundukları ünvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan Sağlık Kurulu raporu
TBMM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
- Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,
- Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
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