TBMM Genel Kurulu toplandı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:14

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Konya'nın sorunları hakkında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, ürünlerin küresel pazarlara ulaşması için yeni ticaret koridorlarının oluşturulmasının şart olduğunu belirterek Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmak için yeni demir yolu yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini söyledi.

AKP Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van depreminin 12. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, "Depremden sonra 17 bin 500 konut, 8 bin 500 kırsalda konut, toplamda 26 bin konut, 33 cami, 15 okul, 150 işyeri, 9 AVM ve 30 dönümlük araziye 500 dükkan, 50 ofis yapıldı" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

AKP İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, organ ihtiyacının bağışları oldukça aştığını belirterek, "Türkiye, organ nakli konusunda dünya çapında övgüyü hak eden başarılara imza atmıştır. Fakat her yıl beyin ölümü sonrası hayatını kaybeden 2 bin vatandaşımızın organları çok az insanın hayatına umut oluyor. Organ bağışı sadece hayat kurtarmakla kalmaz; aynı zamanda sağlık sistemimizin sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlar. Organ bağışı süreçlerini hızlandıran ve teşvik eden; halkımızın farkındalığını artıran ve nihayetinde sayısız hayatı kurtaran bu politikaları ve reformları birlikte hayata geçirelim" diye konuştu.