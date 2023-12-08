TBMM Genel Kurulu'nda 'bütçe mesaisi' başlıyor
TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerde, hükümet adına sunum yapacak.
1'ER SAAT SÖZ HAKKI
Siyasi parti grupları, bütçenin tümü üzerine 1'er saat söz alacak.
Sırasıyla Saadet, İYİ Parti, MHP, HEDEP, CHP ve AK Parti temsilcileri söz alacak. Son olarak bütçeye yönelik eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevap verecek.
Bütçe görüşmeleri süresince partilerin grup toplantıları yapılmayacak. 11 Aralık- 24 Aralık döneminde Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.
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