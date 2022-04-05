TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.
Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "avukatların ekonomik, psikolojik ve sosyal sıkıntılarının nedenleri", HDP'nin "avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi ve yaşadıkları sorunların belirlenmesi" ile CHP'nin "avukatlara yönelik şiddet vakalarının, avukatların intiharlarının ve yaşadıkları sosyal ve ekonomik zorlukların nedenleri" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Genel Kurulda daha sonra AKP Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sırasına alındı.
Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çay Kanunu Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.
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