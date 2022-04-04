MAK Araştırma'nın sahibi Kulat: Millet İttifakı çok özel bir ekiple çalışıyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 08:00

MAK Araştırma Şirketi Başkanı, ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, yeni seçim yasasının Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı için getireceği sonuçlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kulat söz konusu seçim yasasının iktidar kanadını da olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na göre daha motivasyonlu olduğunu söyledi.

"MİLLET İTTİFAKI ÖZEL EKİP KURDU"

Seçim Yasası sonrası; her ihtimali düşünen Milllet İttifakı'nın bu konuya çok özel bir ekip çalışması ile hazırlandığını belirten Kulat'ın paylaşımları şöyle:

1. Yeni SEÇİM YASASI sonrası MİLLET İTTİFAKI' nın dağılacağı, ciddi kriz yaşayacağı iddiası hangi gerekçelere dayanıyorsa; aynı gerekçeler CUMHUR İTTİFAKI içinde geçerlidir. Bir partinin başka parti şemsiyesi altında seçime girmesi bazen ARTI bazen EKSİ etki yapar.

2. Tıpkı son seçim (24 HAZİRAN) de olduğu gibi. O seçimde AK PARTİ + MHP + BBP toplamı parti oylarından 3 puana yakın FİRE olmuştu. Bu Ak Parti'nin daha yüksek halk teveccühüne mazhar olduğu o gün böyle olduysa bugün CUMHUR İTTİFAKI açısından hayli hayli FİRE OLABİLİR.

3. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak ittifak ortakları seçimi kazandıklarında hükümetin ortağı olacaklarından MOTİVASYON daha güçlü durumdur. Seçim Yasası sonrası; her ihtimali düşünen MİLLET İTTİFAKI bu konuya çok özel bir ekip çalışması ile hazırlanıyor"