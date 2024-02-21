TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:36
TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi
Abone Ol google-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.


TBMM haberleri TBMM Genel Kurulu haberleri

İlgili Haberler

8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
AKP'de AYM çatlağı: Yargı krizi TBMM sağlık komisyonu görüşmelerinde iktidar üyelerini karşı karşıya getirdi

AKP'de AYM çatlağı: Yargı krizi TBMM sağlık komisyonu görüşmelerinde iktidar üyelerini karşı karşıya getirdi
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'
Bu ülkede 839 dil konuşuluyor… İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke

Bu ülkede 839 dil konuşuluyor… İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!

Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!
Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'
Kars’ta “Kırsal Turizm ve Gastronomi Yoluyla Kaz Eti Üretiminin Güçlendirilmesi” projesi

Kars’ta “Kırsal Turizm ve Gastronomi Yoluyla Kaz Eti Üretiminin Güçlendirilmesi” projesi
Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’