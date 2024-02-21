TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi
Meclis Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Tekliflerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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