TBMM Genel Kurulu'nda 'Sansüre Hayır' sloganı yankılandı: TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturumu kapattı

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:18

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor.

Teklifin en çok eleştirilen ve “sansür yasası” olarak adlandırılmasına neden olan 29. madde üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

“Dünyanın bütün ülkelerinde despotlaşan iktidarlar, son dönemlerinde baskılarını artırırlar, demokrasi dışı yollara tevessül ederler. Bu, genel, evrensel bir gerçektir… Türkiye, dünya milletler ailesinin bir üyesidir. Türkiye’nin dünya milletler ailesi içindeki itibari, demokrasi ligindeki bu pozisyonu, biraz sonra görüşülecek 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin, AK Parti’nin de MHP’nin de istemeyeceği bir hale düşecek endişesini taşıyoruz. Muhalefet, yasadan korkacak, cezaevinden korkacak olsa muhalefet olmazdı zaten. Bu konularda hodri meydanız. Kanun teklifini hazırlayanlara 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu, demokratik karşı protestomuzu ayakta alkışlarla sürdürmeye devam edeceğiz.”

CHP GRUBU’NDAN ALKIŞLI PROTESTO: 29'A HAYIR

CHP Grubu, 29. madde üzerindeki görüşme öncesinde ayağa kalkarak düzenlemeyi alkışlarla protesto etti. CHP’liler “29’a hayır” sloganı attı. HDP grubu ise ayağa kalkarak, ellerindeki “Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz” yazılı pankartları basın locasına ve AKP’li milletvekillerine gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi, ancak verilen aranın ardından da CHP grubunun protestosu sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, muhalefetin protestoları üzerine söz aldı. Akçay, “TBMM’de kaos ve kargaşa çıkarmak istiyorlar, Genel Kurul engellenemez. İçtüzük istismar ediliyor. Biraz önce çekiçle kürsüye zarar verdiler. Çekiçle gösteri yaparak Meclis çalışamaz ki Sayın Başkan” dedi.

"SANSÜRE HAYIR"

CHP milletvekilleri, alkışlar eşliğinde “Sansüre hayır” sloganı attı. CHP Grubu’nun protestosu dakikalarca devam etti. CHP Grubu’na HDP’li milletvekilleri de destek verdi. MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Araya AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal girdi. CHP’lilerin protestosunun sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca oturumu kapattığını açıkladı. AKP'li Ünal, Akar'ın yanına giderek duruma itiraz etti ve oturumu kapatmamasını istedi. AKP Grubu da oturumun kapanmasına tepki göstererek Meclis kürsüsüne yürüdü. CHP'nin protestosu üzerine Genel Kurul, yarın toplanmak üzere kapanmış oldu.

TBMM İçtüzüğünün 68. Maddesi şöyle:

“Gürültü ve kavga

MADDE 68- Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak toplantıya ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok bir saat ara verir. Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa Başkan birleşimi kapatır.”

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde de şöyle:

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”