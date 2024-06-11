TBMM yakınında ofis tuttu: 'Akşener, siyasete devam edecek'

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da yaptığı görüşme sonrası bir ofis tutacağı ve siyasete devam edeceği iddia ediliyordu. Akşener, dün TBMM’ye yakın olan Cinnah Caddesi’nde ofis tuttu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00
TBMM yakınında ofis tuttu: 'Akşener, siyasete devam edecek'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet söz konusu adrese gitti. Adreste taşınma hareketliliği sürerken, apartman görevlileri konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.

Akşener’in tuttuğu daireden çöplerin çıkarıldığı ve binanın önüne mobilya aracının park ettiği görüldü.

Parti kaynakları, Akşener’in Erdoğan’la anlaştığını, siyasete devam edeceğini ve söz konusu adreste görüşmelerini yapacağını öne sürdü.


apartman haberleri daire haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

Akşener'e yakınlığıyla biliniyordu: İYİ Partili Burak Akburak'tan İmamoğlu'na dikkat çeken ziyaret

Akşener'e yakınlığıyla biliniyordu: İYİ Partili Burak Akburak'tan İmamoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Erdoğan-Akşener görüşmesi sonrası 5 vekilin AKP’ye geçeceği iddia edildi

Erdoğan-Akşener görüşmesi sonrası 5 vekilin AKP’ye geçeceği iddia edildi
Uzun bir aradan sonra... Mansur Yavaş ve Meral Akşener bir araya geldi

Uzun bir aradan sonra... Mansur Yavaş ve Meral Akşener bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler