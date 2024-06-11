TBMM yakınında ofis tuttu: 'Akşener, siyasete devam edecek'
Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da yaptığı görüşme sonrası bir ofis tutacağı ve siyasete devam edeceği iddia ediliyordu. Akşener, dün TBMM’ye yakın olan Cinnah Caddesi’nde ofis tuttu.
Cumhuriyet söz konusu adrese gitti. Adreste taşınma hareketliliği sürerken, apartman görevlileri konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.
Akşener’in tuttuğu daireden çöplerin çıkarıldığı ve binanın önüne mobilya aracının park ettiği görüldü.
Parti kaynakları, Akşener’in Erdoğan’la anlaştığını, siyasete devam edeceğini ve söz konusu adreste görüşmelerini yapacağını öne sürdü.
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