Uzun bir aradan sonra... Mansur Yavaş ve Meral Akşener bir araya geldi
İYİ Parti'nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı'nın kızının düğününde Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte nikah şahitliği yaptı.
Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından genel başkanlık görevini bırakmış, ancak kısa süre önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşmenin ardından tekrar gündeme gelen Akşener, bu kez düğünde dikkatleri üzerine çekti.
Düğüne Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP'nin eski bakanlarından Recep Akdağ ve Taner Yıldız da katıldı.
Akşener'in Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi İYİ Parti içinde tartışmalara yol açmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve partinin etkili isimlerinden Koray Aydın, bu görüşmenin içeriğine dair Akşener'den açıklama yapılmasını talep etmişti.
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