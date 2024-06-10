Akşener'e yakınlığıyla biliniyordu: İYİ Partili Burak Akburak'tan İmamoğlu'na dikkat çeken ziyaret

Yayınlanma: 10.06.2024 - 18:27

Güncelleme: 10.06.2024 - 18:28

Saray'da katıldığı zirve ile günlerdir gündemde olan İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Akşener’in Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürerken; Akşener’in genel başkanlığı sonrasında yaptığı ilk siyasi görüşmenin Erdoğan ile olması ve görüşmenin içeriğine dair hala bir açıklama yapılmamış olması, görüşmenin tartışılan bir başka boyutu olmayadevam ediyor.

Akşener’in ‘cumhurbaşkanlığı yardımcısı’ olacağı ve ‘oğlunun büyükelçi olarak atanacağı’ iddiaları tartışılırken Akşener cephesinden açıklama İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak’tan gelmişti.

Akburak, SÖZCÜ TV‘ye yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” demişti.

Akburak, Akşener’in oğluyla ilgili iddialara da kızgın olduğunu da belirtmişti.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA ZİYARET

Son olarak Akşener’e yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Akburak, İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Akburak, paylaşımına “İBB Başkanı Sn Ekrem İmamoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. İstanbul Milletvekili olarak, İBB başkanımız ile İstanbulumuzun sorunları ve ihtiyaçları için koordineli çalışacağımızı belirtmek isterim. İstanbul gözbebeğimiz. Başta deprem olmak üzere partiler ortak çalışmalı!” notunu düştü.