TBMM'de bu hafta: 'Memur zamları, dokunulmazlıklar ve EYT'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Meclis, bu hafta memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin yasa teklifi için mesai yapacak. Söz konusu teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülecek. Düzenleme, haftalık çalışmasına yarın başlayacak olan Genel Kurul’da ele alınacak.

Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek. Genel Kurul’da daha sonra Uludağ Alanı Hakkında Yasa Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin de Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, çarşamba toplanarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Yasa Teklifi’ni görüşecek. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun perşembe günkü toplantısında, Espiye ve Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Almanya inceleme raporu ele alınacak. TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.