Çocuk istismarı şüphelisi televizyon programına çıkınca yakalandı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 13:32

Güncelleme: 07.01.2023 - 13:32

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin bir televizyon kanalında kayıp kadınla ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan S.'ye benzediğini fark etti.

Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan S. olduğu tespit edildi.

Sinan S., İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sinan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.