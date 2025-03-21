TBMM’de gerginlik sırasında AKP’li vekil telefonda batak oynadı!

TBMM'de dün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili gerginlik yaşanırken, o anlarda AKP'li bir milletvekili de telefondan batak oynarken görüntülendi.

TBMM’de gerginlik sırasında AKP’li vekil telefonda batak oynadı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler büyümeye devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) de bu konu gündeme gelirken, milletvekilleri arasında tansiyon yükselmişti. 

Meclis’te yaşanan hararetli tartışmalar sırasında vekiller birbirlerinin üzerine yürürken, arbede anları kameralara yansıdı.

AKP'Lİ VEKİL KAVGA SIRASINDA 'BATAK' OYNADI

Ancak o sırada kaydedilen bir görüntü tepkilere yol açtı. Meclis sıralarında oturan vekilin oyun oynadığı anlar görüntülendi. Görüntü, sosyal medyada tepkilere neden oldu.


Etiketler: #TBMM #AKP #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Meclis'te gergin anlar... CHP'li Ali Mahir Başarır'dan AKP'li Özlem Zengin'e: 'Cezam az, kayyum ata, tutuklat beni!'

Meclis'te gergin anlar... CHP'li Ali Mahir Başarır'dan AKP'li Özlem Zengin'e: 'Cezam az, kayyum ata, tutuklat beni!'
Meclis'te 'İmamoğlu' gerginliği: AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi!

Meclis'te 'İmamoğlu' gerginliği: AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi!
Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi... Tüm CHP'li vekiller kürsüde!

Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi... Tüm CHP'li vekiller kürsüde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler