TBMM'de 'hediye araç' tartışması: 'Yabancıların Erdoğan'a cömert olduğu kadar...'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:10

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' yapılmasını da içeren kanun teklifi görüşmelerine ve bugün görüşülmesi planlanan vergi paketi kapsamında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki herhâlde dünyada, emeklisine 2 bin 500 lira zam verip ama açlık sınırının çok altında yaşama şartları sunan tek iktidar. Bugün açlık sınırı 25 bin lira civarında. Cumhurbaşkanı, 12 bin 500 lira vermiş, bir lütuf gibi anlatıyor. Bugün, ben sormak isterim kendisine, 5 uçakla Amerika'ya gidiyorsun. Beyefendinin binmiş olduğu makam arabası, limuzin; şimdi, bakalım fiyatına, internetten çıkardık; 550 milyon. Beyefendinin günlük 43 milyon harcaması var, aylık 1 milyar 311 milyon harcaması var; 2 bin 500 lira vermiş olduğu zamla övünüyor. Yapma ya, kimin parasını kime veriyorsun, kimin parasıyla saltanat sürüyorsun. Bu araba burada, isteyen milletvekili bakabilir; 550 milyon. O yüzden vicdan diyorum, bu Meclis oturup bunları konuşsun, bunları tartışsın ve bunları tartışmadığımız sürece, ortak bir noktada buluşmadığımız sürece bu iş olmaz" dedi.

AKP'Lİ USTA: KARA PROPAGANDA

Başarır'ın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Az önce yapılan konuşmalarda Sayın Cumhurbaşkanımıza ait olduğu iddia edilen bir limuzin görseli paylaşıldı. Bu limuzin bir ülke tarafından hediye edilmiş ancak hiç kullanılmamış. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş, buradan da bir ihaleyle satılarak geliri de Meclis'e verilmiş bir araç olduğunu özellikle kamuoyuyla ve tutanaklara geçmesi için paylaşıyorum. Bu tip kara propagandalara ihtiyacımız yok, bunların doğru olmadığını bile bile buraya bunları getirmek de doğru bir usul değil" diye konuştu.

Bunun üzerine Başarır, "Sayın Başkanım, ben şunu söyledim: 'Bu ülkede açlık sınırının çok çok altında yaşayan milyonlarca emekliye 2 bin 500 liralık bir zam yapıp da bununla övünen beyefendi şu araca biniyor' dedim, Sayın Grup Başkan Vekili 'Binmiyor' dedi" ifadelerini kullandı ve sonrasında şu tartışma yaşandı

Leyla Şahin Usta: Binmiyor, evet.

Ali Mahir Başarır: Arka sahada oturan ben miyim?

Leyla Şahin Usta: O hediye edildiği gün verilmiş.

Ali Mahir Başarır: Ha, hediye edildiği gün bindi. Ben miyim? Bakın, ben bunu gösteriyorum, arka sahada oturan kim? Ve bu araba 550 milyon. Dedi ki: "Hediye edildi." Ya, ne güzel; 550 milyon dolarlık uçak hediye edilir, 550 milyonluk limuzin hediye edilir. Keşke yabancı devletlerin Tayyip Bey’e cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine bir cömert olabilseydi. Ya, bu olabilecek bir şey mi?