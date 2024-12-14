TBMM'de tansiyon yine yükseldi! AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu: 'Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim...'
TBMM Genel Kurul Bütçe Görüşmeleri sürerken dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kürsüye “AK Parti” yazan temsili bir küçük tabutla çıkmak istedi ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ buna izin vermedi. CHP'li Barut, "bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul
edildi.
Bütçe görüşmeleri sırasında dün AKP’li milletvekilleri ile
CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Görüşmeler devam ederken; bugün dikkat çeken bir olay daha
yaşandı.
TBMM'DE 'TABUT' EYLEMİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilere ilişkin konuşma yapmak için kürsüye çıkarken, üzerinde “AK Parti” yazan temsili bir küçük tabutla çıkmak istedi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bunun TBMM İç Tüzüğü gereğince disiplin suçu oluşturacağını belirtmesi üzerine CHP’li Barut, tabutu CHP grup sırasının önüne koyarak kürsüye çıktı.
“ZARARSIZ BİR EYLEMDİ AMA…”
CHP’li Barut, “Zararsız bir eylemdi. Ama bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim” dedi.
O anlar kameralara da yansıdı.
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