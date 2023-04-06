Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:38

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:38

Ünlü sunucu Zahide Yetiş gündem oldu. Zahide Yetiş'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Yetiş'in sunuculuk yaptığı programlar araştırılıyor. ''Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli? Zahide Yetiş hangi programlarda sunuculuk yaptı?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 7 Temmuz 1979'da Avusturya'nın Viyana şehrinde doğdu. İzmir Özel Fatih Kolejinde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümünden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan 'Zahide Yetiş'le' programını sundu. Ayrıca 'Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!' başlıklı bir kitap yazdı.

2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan 'Zahide Yetiş'le Gelin Görün' adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise ATV'de hafta içi her gün yayımlanan 'Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane' adlı yemek yarışmasının 24 Haziran 2022 tarihine kadar sunuculuğunu üstlendi.

ZAHİDE YETİŞ'İN ÖZEL YAŞAMI

Zahide Yetiş, 2014'te iş insanı Cem Arısoy'la evlendi. Çift, evliliklerini 2023'te sonlanırdı.



