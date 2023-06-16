TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.
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