Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan... TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:18

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:10

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Başkanlık Divanı için seçim yapıldı. Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi.

TBMM Katip üyeliklerine AKP'den Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak, Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AKP'den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, CHP'den Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve YSP'den Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi. Genel Kurulda ayrıca, Meclis'te bulunan komisyonlar için siyasi partilerin gösterdiği üyelerin isimleri okunarak oylamaya sunuldu.