TBMM'nin ilk kadın milletvekillerini konu alan belgeselin gösterimi yapıldı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu katıldı.

‘GÜCÜ FARK ETMELİYİZ’

Film gösteriminde konuşan Karaoğlu, “Önümüzde seçimler var. Bu ülkenin yüzde 50.7’si kadın seçmen. Biz kadınların kendi gücümüzü fark etmemiz lazım” dedi.

Ahmet Ataç yaptığı konuşmada, “İyi ki Atatürk’ün çocuklarıyız. Öyle bir vizyon ki, hiçbir Avrupa ülkesinin öngöremediği şekilde 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanımıştır. Her şeyin bir sonu var, bu iktidarın da bir sonu var” ifadelerini kullandı.

CHP’li Süllü “Cesaretimizi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alacağız” derken Karaca ise “Bugün 25 yıldır avukatlık mesleğini gururla yapıyorum” ifadelerini kullandı.