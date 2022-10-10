Mustafa Sarıgül, Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'ya tepki: Niye gerçeği söylemiyorsun?
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın sözlerine tepki gösterdi. Sarıgül, "Sen öyle bir anlatıyorsun ki TikTok'ta sadece ben varım diğer kimse yok!" dedi.
Beyaz TV’de yayınlanan “Uyan Türkiyem” programının canlı yayın konuğu olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sunucu Tahir Sarıkaya’nın "Sizin dışınızda kimse TikTok’a girmedi" sözlerine sinirlendi.
Sarıgül, “Neden gerçeği söylemiyorsun? TikTok’u en iyi kullanan siyasetçi kim? Konuşuyorsun” dedi.
TikTok’ta paylaşım yapan siyasetçilerden örnekler veren Sarıgül, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i işaret etti.
Sarıgül, Sarıkaya'ya şu sözlerle tepki gösterdi;
“Melih Başkan TikTok'a girmedi mi? Niye devam etmedi? Sonra peki diğer siyasi parti genel başkanları kaç tanesi girdi? Sayın Davutoğlu girmedi mi? Girdi... Hepsi girdi, olay şu: Sen öyle bir anlatıyorsun ki TikTok'ta sadece ben varım diğer kimse yok! Niye Melih Gökçek’in TikTok'ta olduğunu söylemiyorsun? Neden Osman Gökçek’in TikTok'ta olduğunu söylemiyorsun?”
Sunucu Tahir Sarıkaya ise "Neden bana kızıyorsunuz" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
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