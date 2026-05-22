Tebligat rotası değişti... Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan' tebliği yapıldı: İcra heyeti CHP Genel Merkezi'ne gitmekten vazgeçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin ise görevi devraldığı bildirildi.

MAHKEME, CHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti.

KILIÇDAROĞLU’NA 'MUTLAK BUTLAN' TEBLİĞİ YAPILDI

İstinaf Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından, kararın tebliği için görevlendirilen icra memurları Kemal Kılıçdaroğlu’na resmi bildirimi yaptı.

Tebliğ sırasında kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen de bulundu.

Onur Yusuf Üregen şu açıklamayı yaptı:

"Karar ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bundan sonra partinin iç işleyişine yönelik. Kemal Kılıçdaroğlu’na hayırlı olmasını diliyorum. Görev tebliğ edildi. Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur."

GENEL MERKEZ'E GİDECEK

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu Genel Merkez’e gidecek. Bugünkü yapılan prosedür. Görevi başlamıştır. Bundan sonra Türkiye’nin sorunlarına dair temiz siyaset başta olmak üzere ilgilenecektir. Toplumun sorunlarına çözüm üretmek için çalışacak. Sayın Genel Başkan bütün arkadaşlarıyla istişare ediyor. Gerginliğin tarafı değildir. Olmayacaktır. Şu anda planlanmış bir görüşme yok. CHP’yle ilgili kesin bilgileri ve kararları basına bilgi geçilecektir. Bir tane CHP var. CHP’nin şu an genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur."

KILIÇDAROĞLU 'GÖREVLENDİRME' YAPIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi ve YDK üyelerini tek tek arayıp görevlendirme yaptığı belirtiliyor.

İCRA HEYETİ CHP'YE GİTMEYECEK

İcra Müdürlüğü heyetinin, İstinaf kararını tebliğ etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyordu ancak rota son anda değişti.

VAZGEÇTİLER

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararını uygulamak üzere harekete geçen İcra Müdürlüğü heyetinin ilk adresinin CHP Genel Merkezi olacağı yönündeki beklentiler boşa çıktı. İcra heyeti, son anda rota değiştirerek ana muhalefet partisi binasına gitmekten vazgeçti.

İcra Müdürlüğü ekipleri, Genel Merkez'e gelmedi ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine gitti.

Mahkemenin kurultay iptali ve görevi devralması yönündeki kararı, icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu’na resmen tebliğ edildi.

'KARAR DA TEBLİGAT DA USULSÜZ'

Yaşanan tebligat krizine ve icra heyetinin geri adım atmasına CHP Genel Merkezi’nden ilk tepki gecikmedi.

Sürece ilişkin Medyascope'a açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yaşananları "usulsüzlük" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı: