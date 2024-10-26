Tedavi edici hizmetlere, koruyucu hizmetlerin üç katı bütçe

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden Sağlık Bakanlığı’na ayrılan paya ilişkin ayrıntılar dikkat çekiyor. 2024’te 732 milyon 562 bin TL olan Sağlık Bakanlığı bütçesinin, 2025’te yüzde 39 artışla 1 milyar 20 milyon 317 bin TL’ye yükselmesi öngörülüyor. 2025 bütçesinden koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan paylar arasındaki fark, sağlık sistemindeki sorunları gözler önüne seriyor. 2025’te koruyucu sağlık hizmetlerine 274 milyon 404 bin TL pay ayrılıyor. Tedavi edici sağlık hizmetlerine ise bu payın üç katına denk gelen 826 milyon 722 bin TL bütçe öngörülüyor. Kişi başına yıllık koruyucu sağlık hizmetleri bütçesi 3 bin TL, günlük ise yalnızca 9 TL. Kişi başına yıllık tedavi edici sağlık bütçesi 9 bin 686 TL, günlük de 26 TL.

‘AKILCI OLAN ÖNLEMEK’

Cumhuriyet’e konuşan CHP Bursa milletvekili Kayıhan Pala, “Bu Türkiye’de AKP tarafından belirlenen sağlık politikalarının, tedavi edici hizmetleri öncelediğini gösteriyor. Oysa akılcı olan birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemektir. Bütçe, hem insan kaynağı hem donanım gibi kaynaklar aktarmak gerekir” dedi.

Önceki yıllarda da koruyucu sağlığa ayrılan bütçenin geride kaldığını anımsatan Pala, “Tedavi edici hizmetlere ayrılan pay, hep ön plana çıkarılmaktadır. Bunlar ancak sağlıktan kâr elde etmek, sağlıkta yeni bir sermaye birikimine yol açmak için destekleyecek politikalardır. Sağlık bir haksa, önüne hiçbir engel çıkarılmaması gerektiğinden yola çıkılmalı. Her şeyden önce finansal engeller kaldırılmaya çalışılmalı. Bu bütçe teklifinde de bu anlayışın benimsenmediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.