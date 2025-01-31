Teğmenler ihraç edildi: Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama

Yayınlanma: 31.01.2025 - 23:16

Güncelleme: 31.01.2025 - 23:21

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK’dan ayırma cezasıyla YDK’ya sevk edilen teğmenler ve idarecilere TSK'dan ayırma cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, karara ilişkin açıklama yaptı.

"İSTİSMAR ETMEKTİR"

Köroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TSK'da disiplin tüm sistemin esasıdır. Milli orduya verilebilecek en büyük zarar disiplinsizlik suçunu orduya bulaştırmaktır. Karara karşı çıkanların gerçek derdi askeri disiplin tartışması veya hukuka uygunluk değildir. Tek dertleri teğmenlerin ihraç olayını dar siyasi çıkarları için istismar etmektir."

NE OLMUŞTU?

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu şekildi idi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."