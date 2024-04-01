Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, AKP’nin elinden 3 büyükşehir ve 8 il merkez belediyesi, MHP’den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini aldı. AKP'nin yaşadığı ciddi kan kaybı yandaş gazetelerin de gündemine geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:31
Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?
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Türkiye, dün yerel seçimler için sandık başına gitti. CHP seçimin kazanan partisi oldu. AKP, yurt genelinde ciddi bir kan kaybı yaşadı. CHP 11 büyükşehir belediyesinin üstüne 4 büyükşehir daha ekledi.

Yerel seçimde AKP'nin yaşadığı ciddi kayıp yandaş gazetelerin de gündemine geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, eleştirel bir manşetle çıktı.

"Tepki oyları patladı" başlıklı manşette, "Enflasyon, emeklinin maaş isyanı, DEM ile işbirliği ve İYİ Parti tabanının desteği CHP'yi birinci parti yaptı. CHP belediye sayısını artırırken, seçmen AK Parti'ye sandıkta mesaj verdi" ifadeleri kullanıldı.

YENİ ŞAFAK'TAN ELEŞTİRİ

Yandaş Yeni Şafak da seçim sonuçlarına ilişkin AKP'ye eleştirilerde bulundu.

"Seçmenden AK Parti'ye mesaj" başlıklı manşette, "31 Mart yerel seçimlerinden sürpriz bir sonuç çıktı. 2002 yılından bu yana girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan AK Parti ilk kez başarılı olamadı. Bunda hayat pahalılığı, emeklilerin maaş zamlarını yetersiz bulması ve bazı adaylarla ilgili tartışmalar etkili oldu" denildi.

POSTA: TÜRK MİLLETİ MESAJINI VERDİ

Posta gazetesi, "Türk Milleti Mesajını Verdi" manşetiyle çıktı.

Manşette, "31 Mart yerel seçimlerinde yepyeni bir tablo ortaya çıktı. AK Parti girdiği 18'inci seçimde ilk kez birinci olamadı, belediye sayısında CHP'nin gerisine düştü" ifadelerine yer verildi.

HÜRRİYET: HALKIN İKTİDARA MESAJI

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her olanda bir hayır vardır" sözünü manşete taşıdı.

Gazetenin üst manşetinde ise "Sandığın mesajı" başlığı atıldı, "Yerel seçimlerde Türkiye bir sürpriz yaşadı. CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 ilde başkanlığı kazandı. Seçim sonuçları halkın iktidara mesajı olarak algılandı" denildi.

SABAH, ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ AKTARDI

Yandaş Sabah gazetesi ise "Demokrasi kazandı" manşetiyle çıktı. Manşette Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

AKİT HAZMEDEMEDİ

Yandaş Akit ise seçim sonuçlarını hazmedemedi. Yandaşlar "Belediyeler kirli ittifaka teslim" manşetiyle çıktı.


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