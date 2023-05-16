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Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel kimdir? Mehmet Ali Yüksel kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:17
Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel kimdir? Mehmet Ali Yüksel kaç yaşında, nereli?
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi.

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

Mehmet Ali Yüksel 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı oldu. Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Yüksel, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP İstanbul 2. bölge milletvekili adayı oldu.

BAŞDANIŞMANLIK SÜRECİ

Görevlendirme yazısında, “Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür” denildi.

Onursal Adıgüzel'in istifasının ardından Yüksel'in, seçimde ikinci tur çalışmalarını yöneteceği ifade edildi.





Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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