Teleferik davasında yeni gelişme: Aile şikayetinden vazgeçti

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:42

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:43

12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı’nda 5 nolu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmıştı.

Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 11 Haziran’da hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş'ün ailesi şikayetlerini geri çekti.

27 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.