Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le görüştü

30 Kasım 2021 Salı, 10:19

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisinde yaklaşık 1.5 saat süren ve baş başa gerçekleştirilen görüşmede, ekonomiden olası erken seçime, dış politikadan sistem tartışmasına kadar birçok ülke meselesi konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Karamollaoğlu, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Gül'ün adaylık olasılığıyla ilgili iddialar üzerine, konunun muhalefetin gündemi olmadığını söylemişti.

“Bu müzakerelerin onunla ilgisi yok, bu konu şimdi gündemde değil" diyen Karamollaoğlu, "Muhalefet liderlerinin gündeminde değil. Gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, şu anda cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok" ifadelerini kullanmıştı.



