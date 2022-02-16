Temel Karamollaoğlu: Böyle bir ortamda İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye davet edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:33

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, uzunca bir süredir ülkenin hasret kaldığı uzlaşı, hoşgörü ve diyalog ikliminin, cumartesi gecesi yeniden yeşerdiğini söyledi.

6 siyasi parti genel başkanı olarak bir araya geldikleri o masanın, adeta umudun ve çözümün adresi olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Ne yazık ki birileri ülkemizin rahat bir nefes almasını ve toplumsal kutuplaşmanın son bulmasını istemiyor. Fakat isteseler de istemeseler de bu tarihi buluşma öncesinde ve sonrasında akla hayale gelmedik iftiralar, senaryolar üretseler de bu kervan yoluna devam edecektir Allah'ın izniyle" ifadesini kullandı.

Masada sadece ortak kaygıların ve hedeflerin altını çizdiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Bizi bir araya getiren, ortak kaygılarımız, ülkemizin problemlerini çözme irademiz ve insanımıza rahat bir nefes aldırma isteğimizdir" dedi.

"MASADA 28 ŞUBAT'I OLUMLAYACAKLARA HADDİNİ BİLDİRMESİNİ BİLİRİZ"

Birtakım çevrelerin masadaki oturma düzeni, tarih, yer ve saat gibi şeyler üzerinden sembolizmin adına tezviratlar üretmeye başladıklarını belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bize göre sadece 6 genel başkan yoktu o masada. 84 milyon insanımız, dertleri ve özlemleri ile eşit bir şekilde oturmaktaydı. Asgari ücretlimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emekliler, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk o masaya biz. Milli Görüş Hareketinin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu masada 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek, hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle bir şeyi akla bile getirmek hayal dışı, imkan dışıdır. Kaldı ki sadece biz değil, 28 Şubat'ın gerçek mağdurları var o masada. 'Bu masayı kim kurdu, kimler kurdurdu, ayağı nereden, ayakları nereye basıyor?' diye algı üretmek isteyenlere de sesleniyorum, o masanın ayağı Kocaeli'nin, Tunceli'nin, Sivas'ın, Afyonkarahisar'ın, Ankara'nın bereketli topraklarına sapasağlam basmaktadır. O masanın çapı, Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Sinop'tan Hatay'a 81 ilimizi kaplayacak kadar geniştir. Sözün özü Ahlatlıbel'de kurulan yuvarlak masanın genişliği 783 bin 562 kilometrekaredir."

Karamollaoğlu, Saadet Partisinin sadece birilerine karşı olduğu için değil, Türkiye'nin ve Türk insanının yanında olduğu için bu fotoğrafta yer aldığı değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'UN TÜRKİYE ZİYARETİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete de değinen Saadet Lideri Karamollaoğlu, dünya barışının ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın en temel sorununun, Büyük Orta Doğu Projesi adı altında yürütülen Büyük İsrail Projesi olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu, ziyarete tepkisini "Zulüm meselesi gündeme geldiğinde mangalda kül bırakmayanlar nasıl oluyor da şimdi yeniden İsrail devletinin cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet edip alkışlatacakar? Geçmişte de İsrail Devlet Başkanı Türkiye'ye davet edilmiş ve Meclis'te alkışlanmıştı ama arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan olarak Filistin'e gittiğinde, Yahudiler ve Filistinlilerin yaşadığı bölgeyi ayıran kontrol noktasında sayın başbakanımızı yarım saate yakın beklettiler. Soruldu mu bunun hesabı? Hani Gazze'ye gidilecekti? Ne oldu? Bunların hepsi bir yere atıldı. Beklediğimiz bir takım menfaatlerin Batı'dan gelebilmesi için. Artık Batı da bitti. Çünkü Batının etkisi ile şu anda bütün İslam ülkeleri maalesef İsrail'i dost olarak benimsediler. Biz böyle bir ortamda İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye davet edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz" ifadeleriyle dile getirdi.