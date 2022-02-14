Altı muhalefet partisi liderinin Ahlatlıbel’deki tarihi zirvenin perde arkası

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Başkentte “Ahlatlıbel Zirvesi”nin sonuçları konuşuluyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre altı partinin genel başkanları ve üst düzey yöneticileri Ahlatlıbel Zirvesi sonrasında gece geç saatlere dek mesai yaptılar. Genel başkanlar parti yöneticilerini yemek konusunda bilgilendirdiler.

İYİ Parti içindeki değerlendirme şu oldu:

“Maya tutmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Her partinin elbet kendi tüzüğü, programı olacaktır. Ancak ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz.”

"YOLDA KAZA OLURSA..."

DEVA Partisi’nde şu değerlendirme yapıldı:

“Bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz. Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven havası oluştu. Bu güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil. Biz dünya ile entegre, iç huzuru sağlam, hukuk devleti haline gelmiş bir Türkiye istiyoruz.”

Gelecek Partisi’nde de önceki gece geç saatlere dek zirve konuşuldu. 18-20 Şubat’ta Antalya’da partinin üst yönetimi ve il başkanları bir araya gelecek. Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kamuoyunda partilerini merkeze alan kimi tartışmalı konuların kesinlikle “sorun” haline gelmeyeceğini vurgulayıp şunları söyledi:

"HDP BİZE GELDİ"

“Ahlatlıbel’de oluşan mutabakat büyük bir gelecek adımıdır. İttifakın adı değişir, değişmez önemli değil. Önemli olan zarf değil, mazruftur. 28 Şubat’ta atılacak ikinci büyük adımın temellerinin de önceki gece oluştuğunu söyleyebilirim. Kamuoyunda HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara da aldırmıyoruz. Mithat Sancar, Pervin Buldan bize geldi, biz onlara gittik.”

Saadet Partisi’nde de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu önceki gece ve dün sabah parti yönetimini zirve hakkında bilginidirdi. Cumhuriyet’e bilgi veren parti yetkilileri şunları söylediler:

“Bizde zihni hazırlık tamamdır. Altı parti genel başkanının bir araya gelmesine giden yolun önündeki engellerin kalkması için büyük bir irade vardı. Bu irade kazandı. Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık.”