Temel Karamollaoğlu: 'Yeri geldiğinde hasımlarımızla bile iş birliği yapma mecburiyetinde kalabiliriz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi problemlerle, dirençle karşılaşacağımızı ve yeri geldiği zaman hasımlarımızla bile iş birliği yapma mecburiyetinde kalabileceğimizi anlamalısınız. Biz onlara hizmet etmek için onlarla iş birliği yapmayız. Ama onları bize hizmet ettirmesini biliriz ve Erbakan Hoca bunu başarmıştır. Bunu unutamayız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 18:49
Temel Karamollaoğlu: 'Yeri geldiğinde hasımlarımızla bile iş birliği yapma mecburiyetinde kalabiliriz'
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkezi'nde AGD Genel Merkez Külliyesi Açılış ve Cami Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Karamollaoğlu, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşanan sivil can kayıplarına ilişkin, "Bütün dünya büyük bir badirenin içine sürüklenmiş bulunuyor. Akıl almaz bir katliam yaşıyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış olanların, bu katliamlara en fazla yapabildikleri yardım etmeme değil, seslerini fazla yükseltmeme. Bunun karşısında dik duracak olan sizlersiniz, Anadolu Gençlik mensubu kardeşlerimiz" ifadelerini kullandı.

'ONLARI BİZE HİZMET ETTİRMESİNİ BİLİRİZ'

Karamollaoğlu, partisinin kurucu Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı anarak, "İnançlı bir insan. Büyük alimlerden ders almış, çok büyük ödüllere mazhar olmuş, birkaç doktora yapacak kadar Avrupa'da çalışma yapmış; ama sonunda onların kendilerine yaptığı teklifleri kabul etmemiş, ülkesine dönmüş. Üniversitede böyle bir kadro yetiştirebilmek için çabaya girmiş. Önü kesilmiş. Hep pratik bir insan. Buna çok dikkat edin. 'Ben ne yaparım şimdi' diye düşündüğünde ilk attığı adım; 'Ben bir profesörüm, ben bir uzmanım, motor imalatını bilirim, ülkemizde motor imalatını başlatabilirim.'

O günkü şartları tahmin bile edemezsiniz muhterem kardeşlerim. Toplu iğne bile üretilmeyen bir ülkede, bunun arkasından, motor fabrikasını 3 sene gibi kısa bir zamanda kurmuş. İşin enteresanı, bu ülkenin içinde yetişmiş insanlar önünü kesmişler. Kendisine söyledikleri şu; 'Sayın Erbakan sen bize motor verelim diyorsun da parasını istiyorsun. Ya Amerikalılar bunu bedava veriyor.' Bu kadar ahmaklık herkese nasip olmaz" diye konuştu.

Necmettin Erbakan'ın eğitim, iş ve siyaset hayatını anlatan, yaşadığı zorluklardan örnekler veren Karamollaoğlu, "Hangi problemlerle, dirençle karşılaşacağımızı ve yeri geldiği zaman hasımlarımızla bile iş birliği yapma mecburiyetinde kalabileceğimizi anlamalısınız. Biz onlara hizmet etmek için onlarla iş birliği yapmayız. Ama onları bize hizmet ettirmesini biliriz ve Erbakan Hoca bunu başarmıştır. Bunu unutamayız" dedi. 


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