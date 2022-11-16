Temiz Seçim Platformu’ndan 15 maddelik öneri: ‘Hile yapana 10 yıl hapis verilsin’

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Eski bakanlar, milletvekilleri ve öğretim üyelerince oluşturulan Temiz Seçim Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek seçimlere yönelik 15 maddelik önerilerini sundu. Kılıçdaroğlu’nun önerilere, “Bunlar çok değerli tespitler. CHP olarak bizim de hassasiyetimiz olan konular. Bir sivil toplum hareketi olarak yaptığınızı anlamlı buluyor ve destekliyoruz” karşılığını verdiği öğrenildi.

"PARMAK BOYASI GETİRİLSİN"

Önerilen maddeler arasındaşunlar yer aldı: “Parmak boyasının getirilmesi, nüfus ve seçmen sayımı yapılması, seçmen listelerinin tanziminin yeniden YSK’ye verilmesi, oy pusulalarının numaralanması, seçmen askı süresinin bir aya çıkarılması, YSK bilgisayar merkez ve uçlarında parti temsilcilerinin bulundurulması, kullanılan yazılımın kaynak kodlarının siyasi partilerin kontrolüne açılması, propaganda dönemine ilişkin daha eşitlikçi bir yasa değişikliğinin yapılması, barajın yüzde 5’e indirilmesi, il kontenjanları ve milletvekillerinin aldığı oy miktarlarındaki farklılıkların dengeli bir şekilde düzenlenmesi ve seçim sonuçlarını etkileyecek her türlü hileye ve engellemelere karşı en az 10 yıl hapis cezası getirilmesi.”