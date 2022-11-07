07 Kasım 2022 Pazartesi

Her seçim yeni bir başlangıçtır. Bazen yeni bir dönemin, bazen geriye dönüşün, bazen bir duraklama sürecinin, bazen bir yol değişikliğinin, bazen de sonun başlangıcı. Seçim sonuçları, seçim gecesi açıklanan sayılardan ve onun belirlediği iktidar formasyonundan ibaret değildir.

Seçim sonuçları toplumun önüne bir boy aynası koyar. Toplumsal ve siyasi aktörler o aynaya bakar ve yeni bir sürece adım atar. Seçimler olmuş bitmiş bir şeyi ilan etmekle kalmazlar... Yeni toplumsal, siyasal, ideolojik süreçleri başlatırlar... İktidar ve güç ilişkilerinde yeni dengelerin kurulmasının önünü açarlar. Seçimlerle ilgili potansiyel gelişmeleri önceden analiz etmek, ne tür değişimlerin olabileceğine ilişkin bir fikir ve kanaate sahip olmak herkes için önemlidir.

Brand Week Istanbul (BWI) sahnelerinden birinde yaklaşan seçimlerle ilgili bir program tasarlamam istediğinde yukarıdakileri düşündüm. Bu sene onuncu kez düzenlenen BWI, bugünden itibaren hafta boyunca Zorlu PSM’de katılımcılarıyla buluşuyor.

FİKİR FESTİVALİ

BWI, Türkiye dahil yakın coğrafyanın en büyük festivallerinden biri. Hem yaratıcı endüstrilere hem de genel katılıma açık çok sayıda panel, seminer, zirve ve yarışmadan oluşan bir etkinlikler silsilesi. Özü itibarıyla bir fikir festivali.

Festival, kendi alanlarında başarmış iş ve teknoloji insanları, yazarlar, akademisyenler, bilim insanları, sanatçılar, fikir önderleri, aktivistler, gazeteciler, influencer’lar, sporcular ve dijital liderlerden oluşan 350’den fazla yabancı ve yerli konuşmacıyı bir araya getiriyor. İş ve markalar dünyasına 360 derece networking imkânı sağlıyor. Akşamları ise yaratıcı sektörler için ödül törenleri ve konserler düzenliyor. O yüzden de festival kendisini “Yılın en ilham verici haftası” olarak tanımlıyor.

Brand Week Istanbul’un altı sahnesinden birinde 9 Kasım Çarşamba günü “Her seçim bir başlangıçtır” başlığıyla tüm gün sürecek 11 panel ve 36 konuşmacıyla biz de tüm yönleriyle önümüzdeki seçimleri değerlendireceğiz.

“Her Seçim Bir Başlangıçtır” etkinliğinde, Türkiye ve dünya tarihinden çeşitli seçimlere analitik gözle bakacağız. Seçim sonuçlarının iktidarları, muhalefeti, toplumu, ideolojileri, değerleri nasıl etkilediğini, ne tür başlangıçları harekete geçirdiğini anlamaya çalışacağız.

KONUŞMACILAR VE BAŞLIKLAR

Etkinlikte siyasiler, gazeteciler, akademisyenler, iletişimciler ve araştırmacılarla geçmişten çıkardığımız derslerden de yararlanarak Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen önümüzdeki seçimin olumlu ya da olumsuz, ne tür başlangıçlara gebe olduğuna odaklanacağız.

Örneğin Prof. Ali Çarkoğlu, Prof. Dr. Evren Balta ve Prof. Ferhat Kentel ile “Kutuplaşmanın Türkiye’yi nasıl şekillendirdiğini ve nasıl aşılabileceğini”, Soli Özel, Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Prof. Ali Yaycıoğlu ile “Değişen Toplum ve Değişen Kültürel İklim”i tartışacağız.

Bekir Ağırdır, Can Selçuki, Prof. Dr. Özer Sencar, Doç. Dr. Derya Kömürcü, Sidar Gedik ve Faruk Acar gibi araştırmacılarla kararsızlardan yeni seçmenlere kadar değişik seçmen kümelerinin beklenti ve ihtiyaçlarını, Hacer Foggo, Prof. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Galip Dalay, Osman Sert gibi araştırmacı ve siyaset bilimcilerle farklı toplumsal kesimlerin durumlarını ve duygularını anlamaya çalışacağız.

Levent Gültekin, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı, Levent Erden, Nevşin Mengü, Nihal Bengisu Karaca ve İsmail Saymaz gibi gazeteciler birikimleri ve kendi bakış açılarıyla yaklaşan seçimlerde etkili olabilecek dinamikleri daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaklar. Yine Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu gibi saygın iletişim hocaları, seçime doğru iktidar ve muhalefetin iletişim yaklaşımlarını değerlendirecek.

Etkinlikte Prof. Dr. Serap Yazıcı (Gelecek Partisi), İbrahim Çanakçı (Deva Partisi), Faik Öztrak (CHP) Prof Dr. Bilge Yılmaz (İyi Parti), Mehmet Emin Ekmen (Deva Partisi), Tuncay Özkan (CHP), Av. Uğur Poyraz (İyi Parti) ve Onursal Adıgüzel (CHP) gibi partileri temsil edecek siyasetçiler de var. Bu isimlerle muhalefetin temel vaatlerinden yeni ekonomik düzene, kampanya stratejilerinden seçim güvenliğine kadar belirleyici konuları irdeleyeceğiz.

Seçim öncesinde ilham verici fikirlerin paylaşılacağını düşündüğüm ve Cumhuriyet’in de medya partneri olarak desteklediği bu önemli etkinliği okurların dikkatine sunuyorum.