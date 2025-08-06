Terör örgütünden Bahçeli'ye çağrı: 'Umut hakkı' açıklamasını Erdoğan'la anlaşarak yaptı, gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor

"Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan ve Meclis'te komisyon kurulmasıyla da devam eden "süreç"le ilgili olarak terör örgütü PKK'den bir "mesaj" daha geldi.

Terör örgütünün çatı yapılanması KCK'nin yöneticilerinden Mustafa Karasu, terör örgütüne yakın yayın organında yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen sene ekim ayında Meclis'te Öcalan için "umut hakkı" çağrısı yaptığını hatırlatarak bu adım için halen harekete geçilmediğine dikkat çekti.

"Umut hakkı konusunda uzun yıllardır retçi bir yaklaşım var. Umut hakkı konusunun AİHM tarafından hatırlatılması 10 yıl önceydi. Geçen yıl da bir uyarı oldu. Bir yıl sonra yeniden tartışılması gündemde. Fakat Türk devleti hâlâ bu konuda adım atmış değil" diyen Karasu, MHP liderinin sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli açıkça şunu söyledi: 'Örgütünü feshetsin, silahlı mücadele eden vazgeçsin, umut hakkı pratikleşsin' dedi. Hatta 'Gelsin, Meclis'te konuşsun' dedi. Meclis'te konuşmasına cesaret edemediler. Yoksa önderlik, PKK’nin feshedilmesinin, silahlı mücadelenin durdurulmasının nedenlerini ve neden yapıldığını daha doğru izah ederek kamuoyuna anlatabilirdi. Bunu yapmadılar ama Devlet Bahçeli, 'Umut hakkı devreye girer' dedi. O zaman Devlet Bahçeli’nin sözünün üzerinde durması gerekiyor. Yani herkesten önce Devlet Bahçeli'nin bu konu üzerinde durarak umut hakkının pratikleşmesini, gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor. Bu sadece Devlet Bahçeli'nin verdiği bir söz değildir. Devlet Bahçeli o açıklamayı Erdoğan'la anlaşarak yaptı. Yani mevcut iktidarı oluşturan ittifakın ortak görüşüdür. O zaman, şu anda devleti yöneten bu iktidarın, Umut Hakkı konusunda gerekeni yerine getirmesi gerekiyor."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmasının son bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”