Teröristlerle girilen çatışmada 9 asker şehit oldu! CHP'li Emir: Askeri sağlık sistemini ne zaman kuracaksınız?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 03:00

Milli Savunma Bakanlığı (MEB), önceki gün akşam saatlerinde 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Daha sonra yaralanan 4 asker daha kurtarılamayarak şehit düştü. Gözler bir kez daha üs bölgelerinde yaralı askerlere yapılan ilk müdahalelere çevrildi.

CHP Milletvekili Murat Emir, son zamanlarda bölgeden gelen çatışma haberlerinde şehit sayısının ilk olarak daha az açıklandığına ancak daha sonra yaralı askerlerin de şehit olduğu bilgisinin yer aldığına dikkat çekti. Askeri hastanelerin kapatılmasıyla bölgede sivil hekimlerin görev yapmaya başladığına dikkat çeken Emir, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlamasıyla istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 26 ildeki 32 hastanenin kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini, bu hastanelerde tabip subay olarak görev yapan personelin bir kısmının da sivil hastanelere yönlendirildiğini anımsatan Emir, “Tabip subay yetiştirilme uygulamasına da son verilmiştir. Bu kararların ardından da askeri birliklerde ortaya çıkan doktor açığı MSB ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen sivil doktorlar aracılığıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Daha önce ilk müdahalenin ardından askeri hastanelere sevk edilen yaralı askerler artık en yakın devlet hastanelerine gönderilmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘ADIM ATILMADI’

Mevcut durumun TSK’nin sağlık hizmetleri örgütlenmesinde yeri doldurulamayacak bir boşluk yarattığını kaydeden Emir, “Üs bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda yaralanan askerlere yapılan müdahaleler yeterince sağlıklı olamamıştır. Çünkü savaş cerrahisi ayrı bir uzmanlık alanıdır ve sivil hekimlerin bu konuda askeri hekimler kadar yeterli bilgilerinin bulunması beklenemez” diye konuştu. Emir, eski Bakan Hulusi Akar’ın “Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var” açıklamasına işaret ederek “Ancak halen askeri sağlık sistemini kuracak bir adım atılmamıştır” dedi.

‘İLK MÜDAHALE YETERLİ Mİ’

Emir, şu soruları yöneltti:



“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri hastaneler hangi gerekçeyle kapatılmıştır? Tabip subay yetiştirilmesinin sona erdirilmesi kararı hangi gerekçelere dayanarak alınmıştır? Üs ve operasyon bölgelerinde yaralanan askerlere yapılan ilk müdahale yeterli düzeyde midir? Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından bugüne kadar yaralı askerlerimizden kaçı şehit olmuştur? Askeri sağlık sistemini yeniden kurmak için önümüzdeki günlerde bir adım atılacak mıdır?”