Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:45
Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
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Geçen dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Tevfik Göksu, İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

İLK TOPLANTI BUGÜN

İBB Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı bugün Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılacak.

31 Mart'taki seçimlerin ardından AKP, Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti.

Belediye'de CHP'nin 185, AKP'nin 129, MHP'nin 2 üyesi bulunuyor.


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