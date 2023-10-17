Tezkere oylamasında 'yabancı asker' tartışması: CHP karşı çıktı, İYİ Parti 'Gerekli' dedi
Türk askerinin Irak ve Suriye'ye gönderilmesine ilişkin düzenlenmenin Meclis'e gelmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlemeyi “vatana ihanet” olarak değerlendirirken; İYİ Parti’den “Teknik olarak gerekli” açıklaması geldi.
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon için cumhurbaşkanına
verilen yetkinin iki yıl uzatılmasını öngören tezkere bugün TBMM Genel
Kurulu’nda görüşülmeye başlanırken, muhalefet tezkeredeki “yabancı asker bulundurma”
düzenlemesine odaklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlemeyi “vatana
ihanet” olarak değerlendirirken İYİ Parti’den “Teknik olarak gerekli”
açıklaması geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İnceledik. Bu ifade, sınırda
terörle mücadelede NATO müdahalesi gerektiğinde bir zorunluluk” dedi.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyonu için cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.
Tezkerenin
görüşmelerine başlanırken muhalefet, tezkerede yer alan “yabancı asker
bulundurma” ifadesine kilitlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup
konuşmasında “Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele
ayağı altında burada onların bazı müdahalelerine izin vermek vatana ihanettir”
ifadesini kullandı.
CHP’nin “Hayır” oyu kullanacağı tezkere için İYİ Parti
“Evet” oyu verecek.
İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: CHP İLE AYNI KANAATTE DEĞİLİZ
Meclis’te bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, tezkereyi incelediklerini ve CHP’nin iddia ettiği şekilde
bir ifade olmadığı konusunda bir kanaate vardıklarını söyledi.
“NATO MÜDAHALESİ GEREKTİĞİNDE BU İFADE BİR ZORUNLULUK”
Zorlu, Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine yönelik operasyonlarda NATO ve BM gibi uluslararası güçlerle iş birliği yapıldığını ve terör örgütü unsurlarının sınırlarımıza geçmesi halinde bu güçlerin müdahale etmesi durumunun ortaya çıkabildiğini belirtti.
Bu durumda NATO unsurlarının
müdahalesi için tezkereye “yabancı asker bulundurma” ifadesinin konulduğunu
kaydeden Zorlu, şunları söyledi:
“Biz sınırlarımızın güney hattında terörle mücadelenin etkin
bir şekilde sürdürülmesinin, gecikme olmadan hayati olduğuna inanıyoruz.
Tezkereyi inceledik. Bu ifade, sınırda terörle mücadelede NATO müdahalesi
gerektiğinde bir zorunluluk. Bu sebeple evet diyoruz.”
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de tezkereye “evet” oyu
kullanacaklarını ancak tezkeredeki “aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı
silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesinin açıklığa kavuşturulması
gerektiğini ifade etti.
AKP GRUP BAŞKANI GÜLER ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Muhalefetin eleştirilerine ise AKP Grup Başkanı Abdullah
Güler yanıt verdi.
Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Güler, 1 Ekim 2016 ve 23 Eylül 2017 tarihlerinde aynı tezkereye CHP’nin evet oyu kullandığını hatırlatarak, "Bu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bir tezkere değil. 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edildi. Bu koalisyona katılan 80 ülkeden bir tanesi de biziz. Bu kapsam içerisinde BM Güvenlik Konseyi'nin karar metinlerini de kendilerine ileterek CHP TBMM Grubu'nu bilgilendirdik” diye konuştu.
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