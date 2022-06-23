TGB’liler Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti

Vatan Partisi’nin gençlik örgütü TGB heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan TGB, Erdoğan'a teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 12:01
TGB’liler Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti
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İktidara yakınlığı ile bilinen Vatan Partisi’nin gençlik kolları Türkiye Gençlik Birliği (TGB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesaplarından duyuran TGB, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal Erdoğan’ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Bilal Erdoğan’a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. @ilimyaymavakfi" 

 


TGB Bilal Erdoğan Vatan Partisi Recep Tayyip Erdoğan
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