TGB’liler Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti

23 Haziran 2022 Perşembe, 12:01

İktidara yakınlığı ile bilinen Vatan Partisi’nin gençlik kolları Türkiye Gençlik Birliği (TGB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesaplarından duyuran TGB, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal Erdoğan’ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Bilal Erdoğan’a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. @ilimyaymavakfi"