TGC'den Cumhuriyet TV'ye Basın Özgürlüğü Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında İsmail Arı ile Alican Uludağ’a, Kurum dalında T24 İnternet Gazetesi, Tele2 Haber Basın Emekçileri ile Cumhuriyet TV Basın Emekçilerine verildi.

TGC 2026 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 3 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurul’da bu yıl; Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Doğan Şentürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu’ndan avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Adnan Özyalçıner yazmanlığa Sibel Güneş seçildi.

KİŞİ DALINDA ÖDÜL İSMAİL ARI ve ALİCAN ULUDAĞ’A

İSMAİL ARI

Gerekçe: Halkın haber alma hakkı adına, yaşadığı her türlü baskıya rağmen, kamu gücünün denetlenmesi, tarikat-cemaat yapılanmaları, hak ihlalleri ve yargı süreçlerine ilişkin haberleriyle, gerçeği ortaya çıkarma görevini sürdürmesi nedeniyle ödüle değer görüldü.

ALİCAN ULUDAĞ

Gerekçe: Yargı, güvenlik bürokrasisi, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklarla ilgili haberlerinde kamu yararını esas alan gazetecilik anlayışı ile tüm baskılara ve tehditlere rağmen gerçeği halka ulaştırma kararlılığı nedeniyle ödüle değer görüldü.

KURUM DALINDA ÖDÜL ALANLAR

T24 İNTERNET GAZETESİ

Gerekçe: Gazeteciler için sağladığı bağımsız, çoğulcu ve eleştirel gazetecilik ortamı, hak ihlalleri, yargı, demokrasi, kadın hakları, emek, çevre, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanlarındaki nitelikli haberciliği ile sansüre, baskıya ve ayrımcı uygulamalara karşı gazeteciliğin evrensel ilkelerini savunması nedeniyle ödüle değer görüldü.

TELE2 HABER BASIN EMEKÇİLERİ

Gerekçe: TELE 1’e kayyum atanması ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından çok zor koşullarda meslek ilkelerine bağlı kalarak bağımsız yayıncılığı sürdürmeleri; kamu yararını gözetmeleri ve basın özgürlüğü mücadelesinden vazgeçmemeleri nedeniyle ödüle değer görüldü.

CUMHURİYET TV BASIN EMEKÇİLERİ

Gerekçe: Bağımsız gazetecilik ilkelerinden ve Cumhuriyet değerlerinden ödün vermeden, baskılara, sansüre, yayın engellemelerine rağmen basın özgürlüğünü yılmadan savunan habercilik anlayışları nedeniyle ödüle değer görüldü.