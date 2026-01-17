4. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri: Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Haber Müdürümüz Can Uğur’a iki ödül

Türk basınının simge ismi, "Keskin Kalem" Uğur Mumcu’nun hain bir suikastla aramızdan koparılışının yıl dönümünde, O'nun gazetecilik mirasını yaşatmayı hedefleyen anlamlı bir buluşma gerçekleştiriliyor.

CHP Bandırma İlçe Başkanlığı, düzenlediği basın açıklamasıyla bu yıl dördüncüsü verilecek olan "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri"ni alacak kişi ve kurumları paylaştı.

CUMHURİYET'E İKİ ÖDÜL BİRDEN

CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak tarafından yapılan açıklamada, Uğur Mumcu’nun ödünsüz gazetecilik anlayışını sürdüren isimlerin onurlandırıldığı vurgulandı. Değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Gazetesi, "Gazetecilik Ödülü"nün sahibi oldu. Gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur ise toplumsal hafızada iz bırakan araştırmaları ve dosyalarıyla "Araştırmacı Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü.

Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur

ÖDÜLÜN GELENEKSELLEŞEN SAYGINLIĞI

Daha önceki yıllarda Mustafa Balbay, Timur Soykan ve İsmail Saymaz gibi araştırmacı gazeteciliğin güçlü isimlerine verilen bu anlamlı ödül, basın özgürlüğü mücadelesinde önemli bir yer tutuyor. Bu yılki törende ayrıca "Televizyon Haberciliği Ödülü"nün Tele1'e kayyum atandıktan sonra yoluna Tele2 olarak devam eden kurum adına Süleyman Sarılar’a verileceği açıklandı.

SAİM ALKAZAK ANILACAK

Basın açıklamasında, Bandırma ve bölge basınına uzun yıllar emek veren, mesleğin onurunu ve etik değerlerini her koşulda koruyan merhum gazeteci Saim Alkazak’ın da törende özel olarak anılacağı kaydedildi. Alkazak’ın basın dünyasına sunduğu katkılar, meslektaşları ve sevenleri tarafından bir kez daha yâd edilecek.

TÖREN 24 OCAK'TA

Halkın gerçekleri öğrenmesi uğruna yaşamını yitiren basın şehitlerini onurlandırmayı amaçlayan etkinlik, Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33. yıl dönümü olan 24 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.