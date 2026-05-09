Benim Cumhuriyet ailesi içindeki paylaşımlarımın 60. yılını geçen perşembe günkü buluşmamızda devirmişiz. Yıldönümlerinin kutlanması anıları birbirinden değerlidir. Bende en çok izi kalmış birkaç örneği vermekle yetinmek isterim. En eskilerinden, izi derin kalmış bir buluşmamızla başlamak isterim. Açık havada yıldızlı bir gecede Safiye Ayla’nın konseri bitmiş. Bizim ailecek orada olduğumuzu duyunca yanımıza geldi. Doğan Nadi’nin çok yakın arkadaşı olduğunu, onun anısıyla gecenin devamında aramıza katılmak istediğini söyledi.

Saz arkadaşlarını uğurladıktan sonra, sadece elinde mikrofonu, yere oturmuş olarak saatler sürecek konseri ile bizleri onurlandırdı. Aralarda sözlü seslenişlerinde, öncelikli Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri olmak üzere, birlikte, Cumhuriyet gazetesi çalışanları, okurları ile paylaşmış olduğu anılarından söz etti.

Yılını net anımsamıyorum. Nadir Nadi ailesi başta, İlhan Selçuk, Oktay Akbal 2. sayfa ağırlıklı yazarlarından en gençlerine yine kalabalıktık. Toplandığımız salonun diğer bir bölümünde Yılmaz Güney, arkadaşları varmış. Anadolu, sinema kültürü refleksiyle öncelikli Nadir ailesi bireylerinin, İlhan Selçuk’ların ellerini öpmek istedi. El öpmeye direnişlerinin ardından soframıza gelenlerin de katılımları ile büyümüş olarak yine gece yarılarının çok sonralarına kayan sohbetlerle, anılarla sürdü.

Demem o ki Cumhuriyet ailesinin çalışanları, yazarları, okurları ile buluşmalarının sürdürülebilmesinin koşulları zorlandıkça hele de Berin Nadi’nin öncülüğünde İlhan Selçuk yanında Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluşunun gerçekleşmesinin ardından, çok daha sıcak, ortak dayanışmalarla sürdürülen bir Cumhuriyet ailesi paylaşımlarına dönüştü. Gelecek nice yıllara dönük sorumluluklarımızın da katlanmış olduğu bilinciyle... Sevgi, saygıyla...

***

Dünya ölçeğinde insanların çoğunluğu için karabasan sonuçların üretildiği emperyal çarklardan gelen ezilmişlikler, hak kayıpları, kanlı savaşların ölümcül sonuçlarının ardı arkası hâlâ kesilmemiş olarak... Bu çarpık, insanlıkla birlikte tüm canlıları da hedef almış çarpık düzene karşı savaşım ittifaklarının da yükseldiği bir sürecin içindeyiz. Kıyasıya, acımasız savaşların yıkımlarının karşıtı olarak, geleceğimiz adına nefes alabilmeye dönük ittifaklarının birleşerek güçlenmeleri de dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Gündüz-gece, siyah-beyaz, aydınlıkkaranlık karşıtlıkları üzerinden, kirli çıkarlar ile insanca yaşama hakları arasında gelgitlerin çarpıcı yeni yeni örnekleriyle bir süzülüyor, bir seviniyoruz. Dünyanın küreselleşme ağlarının, iletişim teknolojilerinin hızlanması ile de doğru orantılı olarak saniyeler arasında sevindiren haberler ile içimizi karartanlar, ürkütenler yarışıp duruyorlar. Hırsları ile akıllarını yitirmiş halde, kirli çıkar ağlarının savunuculuğunu üstlenmiş, gözlerininn içinden kapkaranlık özlemlerini yansıtarak ayakta kalmayı tek çözüm görenlerin savurdukları karanlık tehditleri cabası...

Gelin görün ki korkunun ecele bir çözüm getirmediği bilinci de insan gibi, nefes alarak onurlu yaşamak isteyenlerin ittifakları da hem ülkeler içinden hem de dünya ölçeğinde ittifaları ile yükselişte. Karanlıktan aydınlığa geçiş doğrultusundaki ittifaklar yükselişte.