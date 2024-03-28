TGC'den yerel seçim öncesi açıklama: 'Engelleme olmamalı'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi açıklama yaptı. İnternet kesintileri için önlem alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "gazetecilere sözlü, fiziksel engelleme olmamalı. İnternet kesintisi için önlem alınmalı" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:28
TGC'den yerel seçim öncesi açıklama: 'Engelleme olmamalı'
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Yerel seçimlerin demokrasi şenliği ortamında geçmesinin önemine işaret eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “Meslektaşlarımız seçim sonuçlarını şeffaf bir ortamda aktarabilmeli, gazetecilere sözlü, fiziksel engelleme olmamalı. İnternet kesintisi için önlem alınmalı” dedi.

"SORUNLARIN ÖNCEDEN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Yurttaşların demokrasi için iradelerini ortaya koyacakları seçimde gazetecilerin görevlerini rahatça yapabilmeleri kamuoyu yararı açısından büyük önem taşıyor. Öncelikle internet kesintisi olmaması için alt yapıdaki sorunların önceden çözülmesini bekliyoruz.

Yaygın ve yerel medyada görev yapan meslektaşlarımız seçim sonuçlarını aktarırken can ve çalışma güvenlikleri sağlanmalı, sözlü ve fiziksel müdahale olması engellenmelidir.

Farklı siyasi görüşten medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, seçim sonuçlarına şeffaf bir biçimde ulaşabilmelidir.

"SUÇ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR"

Meslektaşlarımızdan basın kartı istenmesi ya da akreditasyon uygulanmasıyla seçimin izlenmesinin engellenmesinin suç olduğu unutulmamalıdır. Gazeteciler çalıştıkları kurumların kimlik kartları, ya da üyesi oldukları meslek örgütlerinin kartlarıyla seçimi izleyebilmelidir.

Seçim sonuçlarını aktaran kurumların yayın akışında kesinti olmaması için tüm önlemlerin alınmasını beklediğimiz yerel seçimlerin demokrasi şenliği ortamında geçmesini diliyoruz.“


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