TGC’den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:50
TGC’den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı
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Duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, 17 Mart Pazar günü yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ali Sirmen’in ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla hizmet veren üyemiz Ali Sirmen’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”     

Ali Sirmen için 19 Mart 2024 Salı günü saat 11.30'da Cumhuriyet gazetesinin önünde tören yapılacak. Tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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