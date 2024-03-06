TGC’den Medeni Kanun toplantısı: "Kadın hakları sistematik olarak yok ediliyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu'nun düzenlediği “98. yılda Medeni Kanun Kadınları Bekleyen Sorunlar ve Tehlikeler” başlıklı toplantıda “Son yıllarda kadın hakları konusunda sistematik şekilde yok edilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Giderek kadın mücadelesi daha çetin hale geliyor” denildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:36
TGC’den Medeni Kanun toplantısı:
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, “98. yılda Medeni Kanun Kadınları Bekleyen Sorunlar ve Tehlikeler” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan, TGC Yönetim Kurulu üyesi Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu Üyesi avukat Selin Nakıpoğlu katıldı. 

Açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Medeni Kanun için ‘demokratikleşmenin ilk adımı" ifadesini kullandı. TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan da, "Son yıllarda kadın hakları konusunda sistematik şekilde yok edilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Giderek kadın mücadelesi daha çetin hale geliyor. Sorunlar eklenerek devam ediyor" dedi. 

Türkiye'de Medeni Kanun’un 17 Şubat 1926'da TBMM tarafından kabul edilmesine vurgu yapan avukat Nazan Moroğlu "Medeni Kanun’a o dönem laik hukukun simgesi deniyordu. Çünkü Medeni Kanun kabul edildiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ‘Devletin dini islamdır kuralı’ vardı. O yüzden bu kanun laikliğin simgesidir. Medeni kanun bu açıdan çok önemli" dedi. Moroğlu, "Medeni Kanunu sil baştan ele alacağız’ diyen bir adalet bakanı var. Çalıştaylar yapılıyor bu konuda" diyerek eleştiride bulundu. 

YASA YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR

Avukat Selin Nakıpoğlu ise, "Şeri hukuku hayata geçirmeye çalışan AKP bloku ile karşı karşıyayız. 14-28 Mayıs seçimlerden sonra freni patlamış kamyon gibi gidiyorlar.  Anayasa, yasa yokmuş gibi başka bir yerden sesleniyorlar bize’ dedi. Nakıpoğlu, "Müftülere nikah kıyma yetkisi verdiklerinde ne kadar önyargılısınız demişlerdi Gayet öngörülüydük. Daha sonra nafaka mağdurları oluştu televizyonlarda. Bir algı operasyonu başlatıldı. Ardından aile arabuluculuğu çıktı ancak bu çok tehlikeli" dedi. "Eşitlik meselesini sindiremediler 98 yıldır" diyen Nakıpoğlu, "Eşitlikçi bir aile yapısının karşısındalar. Medeni yasanın laik çizgiden çıkmasını istiyorlar. Alışmayacağız, bizim yapmamız gereken alışmamak" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında ayrıca kadın haberlerinde dile dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 


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