Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi: 'Elimizde çiçek, kolumuzda kelepçe'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 13:09

Güncelleme: 21.10.2023 - 13:31

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 969'uncu haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından en az 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"YİNE KELEPÇE YİNE GÖZALTI"

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, "Yine kelepçe, yine gözaltı... Neden?" denildi.

Kalkanlar yetmedi, bu sefer arkadaşlarımız gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı Abluka içinde yaşananlara hiç kimse tanıklık edemiyor. Endişeliyiz. #CumartesiAnneleri969Hafta pic.twitter.com/ZTZIaz6Bqo — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023

Gözaltına alınan isimler ise şöyle: