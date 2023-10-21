Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi: 'Elimizde çiçek, kolumuzda kelepçe'
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi 'ihlal' kararına rağmen yine engellendi. Eylemin 969. haftasında da Cumartesi Annelerine yönelik polis müdahalesinde en az 26 kişi gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 969'uncu haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından en az 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"YİNE KELEPÇE YİNE GÖZALTI"
Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, "Yine kelepçe, yine gözaltı... Neden?" denildi.
Yine kelepçe, yine gözaltı... Neden ? #CumartesiAnneleri969Hafta pic.twitter.com/GrIfuIg5Ai— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023
Kalkanlar yetmedi, bu sefer arkadaşlarımız gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı Abluka içinde yaşananlara hiç kimse tanıklık edemiyor. Endişeliyiz. #CumartesiAnneleri969Hafta pic.twitter.com/ZTZIaz6Bqo— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023
Elimizde çiçek, kolumuzda kelepçe.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023
Suçumuz; gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi aramak.#CumartesiAnneleri969Hafta pic.twitter.com/By4SxMadTX
Gözaltına alınan isimler ise şöyle:
#CumartesiAnneleri969Hafta buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023
Mikail Kırbayır
Gülseren Yoleri
Besna Tosun
Ali Newroz Tosun
İrfan Bilgin
Maside Ocak
Eren Keskin pic.twitter.com/vkT78LYonZ
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- Otoyolda büyük kaza
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Fulya Öztürk'ten 'şov' eleştirilerine yanıt
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler