Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi: 'Elimizde çiçek, kolumuzda kelepçe'

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi 'ihlal' kararına rağmen yine engellendi. Eylemin 969. haftasında da Cumartesi Annelerine yönelik polis müdahalesinde en az 26 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 13:09
Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi: 'Elimizde çiçek, kolumuzda kelepçe'
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Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 969'uncu haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından en az 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"YİNE KELEPÇE YİNE GÖZALTI"

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, "Yine kelepçe, yine gözaltı... Neden?" denildi.

Gözaltına alınan isimler ise şöyle:


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