THTM'nin NATO'ya karşı yürüyüşü, Mamak Natoyolu'nda devam etti
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), NATO’ya karşı İstanbul’dan Adana İncirlik Üssü'ne doğru başlattığı yürüyüşü Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi’nde sürdürdü.
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), NATO’ya karşı İstanbul’dan Adana İncirlik Üssü'ne doğru başlattığı yürüyüşü Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi’nde sürdürdü.
THTM üyeleri, NATO’ya karşı İstanbul'dan Adana’ya doğru başlattıkları yürüyüşü, bugün Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde toplanarak Natoyolu Caddesi’nde sürdürdü.
Mamak'ta bulunan Natoyolu Caddesi’nin adının “Bağımsızlık Yolu Caddesi” olarak değiştirilmesini isteyen THTM üyeleri, yürüyüş boyunca “Bağımsızlık için önce NATO gitsin”, “NATO elini Filistin’den çek”, “Katil İsrail, katil NATO” dövizleri taşırken, "Katil NATO, işbirlikçi AKP" "Katil NATO ülkemizden defol" sloganları attı.
Etiketler: #Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi #NATO #Emperyalizm
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