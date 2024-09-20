THTM NATO’ya karşı başlattığı yürüyüşe Ankara’da devam ediyor: Savaş ve NATO karşıtı sergi açıldı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), 15 Eylül’de İstanbul Kartal’da başlattığı yürüyüşün 5’inci durağı Ankara’da etkinliklerini sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında bugün Çankaya ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde savaş ve NATO karşıtı serginin açılışı yapıldı.

THTM NATO’ya karşı başlattığı yürüyüşe Ankara’da devam ediyor: Savaş ve NATO karşıtı sergi açıldı
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.09.2024 - 19:45

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), 15 Eylül’de İstanbul Kartal’da başlattığı, 28 Eylül’de Adana İncirlik’te sona erdireceği yürüyüşün 5’inci durağı Ankara’da etkinliklerini sürdürüyor.

Dün Sincan’da başlayan Ankara etkinlikleri kapsamında bugün Çankaya ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde savaş karşıtı serginin açılışı yapıldı. İlk olarak çevrimiçi açılan sergi, gidilen birçok ilde yurttaşların görüşüne çıkacak.

Meclis’in uğradığı ve etkinliklerini sürdürdüğü şehirlerde yurttaşlar eşzamanlı olarak sergiyi gezme imkanı bulacak.

‘ÖFKELİ AMA UMUTLUYUZ’

Serginin açılışında konuşan Ali Somel, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına sinirli olduklarını söyledi.

Somel, “Aynı zamanda da umutluyuz çünkü biz bu yürüyüşe başladıktan sonra Filistin ile dayanışma duygusunu ayağa kaldırdığımızı görüyoruz. Türkiye’nin her bir yanından sanatçıların eserleriyle bu umudu ayağa kaldırmasından mutluyuz” dedi.

Somel’in ardından konuşan serginin en genç sanatçısı Paydaş Kiraz, “Ülkemizi işgal eden NATO’ya karşı sanatçılar olarak her türlü katkıyı sağlamak için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan sergi komitesinden Sait Munzur ise, “Bir karikatür sergisinin halktan bu kadar karşılık bulacağını düşünmüyordum. Özellikle halka inerek devam etmesi hoş bir şey” diye konuştu.

NATO’ya karşı yapılacak etkinliklerin Ankara ayağı, yarın Tuzluçayır Meydanı’nda yapılacak yürüyüşle devam edecek.

22 Eylül’de Meclis Parkı’nda yapılacak yürüyüşle Ankara etkinlikleri sonlanacak. 23 Eylül’de ise etkinliklerin Konya ayağına geçilecek.


Etiketler: #Nazım Hikmet Kültür Merkezi #Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi #NATO

İlgili Haberler

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, İncirlik Yürüyüşü'nü başlattı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, İncirlik Yürüyüşü'nü başlattı
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yola çıktı... TKP Genel Sekreteri Okuyan: Laik birikim inisiyatif almalı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yola çıktı... TKP Genel Sekreteri Okuyan: Laik birikim inisiyatif almalı
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Halkın Teşkilatı'dır!

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Halkın Teşkilatı'dır!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler