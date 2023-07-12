THY'de Menzil'e özel gece mesaisi! Adıyaman'a seferler artırıldı
Türkiye'deki en büyük dinsel yapılanmalardan biri olan Menzil cemaatinin "şeyh"i Abdülbaki Erol, yaşamını yitirdi. Cemaat üyeleri tarafından ‘Gavs’ diye tanımlanan Elhüseyni’nin cenazesinin cuma günü tarikatın merkezi olan Adıyaman’ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi. THY ise cenaze için Adıyaman'a ek sefer düzenledi.
74 yaşında hayatını kaybeden Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol'un cenaze töreni için Türk Hava Yolları adeta seferber oldu. Gerici açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Erdem Özveren'in paylaşımına göre, THY şeyhin cenazesi için Adıyaman'a 15 dakikada bir ek uçuş konuldu. Özveren paylaşımında, "Büyük Alim Gâvs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek isteyen Vatandaşlar için 15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar Koyması Takdir Edildi" ifadelerini kullandı.
THY'YE TEŞEKKÜR
TRT ekranlarında ramazan programlarını sunan Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer ise söz konusu ek seferler için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye teşekkür etti.
İstanbul-Adıyaman ek seferler ??— Serdar Tuncer (@Yaziyor) July 12, 2023
Zarif düşünceleri ve hassasiyetleri için @BilalEksiTHY şahsında @TK_TR teşekkür ederiz. Rabbim de sizlerin gönlünü yapsın. pic.twitter.com/BSzwPkjQMZ
TÜRK HAVA YOLLARINDAN— Erdem Özveren (@ErdemOzveren571) July 12, 2023
ANLAMLI HAREKET ??
?? Büyük Alim Gâvs-ı Sâni
Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin
Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek
isteyen Vatandaşlar için
15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar
Koyması Takdir Edildi. pic.twitter.com/wjUslhA2dK
Konuyla ilgili THY'den resmi bir açıklama yapılmazken, kurumun internet sitesinde Adıyaman'a yapılacak uçuşların sıklaştırıldığı görüldü.
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