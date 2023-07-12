THY'de Menzil'e özel gece mesaisi! Adıyaman'a seferler artırıldı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 22:48

Güncelleme: 12.07.2023 - 22:57

74 yaşında hayatını kaybeden Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol'un cenaze töreni için Türk Hava Yolları adeta seferber oldu. Gerici açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Erdem Özveren'in paylaşımına göre, THY şeyhin cenazesi için Adıyaman'a 15 dakikada bir ek uçuş konuldu. Özveren paylaşımında, "Büyük Alim Gâvs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek isteyen Vatandaşlar için 15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar Koyması Takdir Edildi" ifadelerini kullandı.

THY'YE TEŞEKKÜR

TRT ekranlarında ramazan programlarını sunan Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer ise söz konusu ek seferler için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye teşekkür etti.

İstanbul-Adıyaman ek seferler ??

Zarif düşünceleri ve hassasiyetleri için @BilalEksiTHY şahsında @TK_TR teşekkür ederiz. Rabbim de sizlerin gönlünü yapsın. pic.twitter.com/BSzwPkjQMZ — Serdar Tuncer (@Yaziyor) July 12, 2023

TÜRK HAVA YOLLARINDAN

ANLAMLI HAREKET ??



?? Büyük Alim Gâvs-ı Sâni

Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin

Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek

isteyen Vatandaşlar için

15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar

Koyması Takdir Edildi. pic.twitter.com/wjUslhA2dK — Erdem Özveren (@ErdemOzveren571) July 12, 2023

Konuyla ilgili THY'den resmi bir açıklama yapılmazken, kurumun internet sitesinde Adıyaman'a yapılacak uçuşların sıklaştırıldığı görüldü.