THY'den 'yasa dışı göçmen' açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), Alman medyasında yer alan "THY'nin Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıdığı" yönündeki iddiaları reddetti.
Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Alman medyasında çıkan haberlerde, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen kriziyle ilgili Türk Hava Yolları'yla ilgili iddialarda bulunulmuştu.
Sözkonusu haberlerde göçmenlerin hava yoluyla Moskova, İstanbul, Antalya ve Şam’dan Belarus’un başkenti Minsk’e taşındığı, oradan da Belarus yetkililerin organizasyonuyla Polonya sınırına getirildiği iddiaları yer aldı. Alman emniyet yetkililerine dayandırılan haberlerde, göçmenlerin Türk Hava Yolları (THY) ve Rusya’ya ait havayolu şirketi Aeroflot’un seferleriyle Belarus’a getirildiğini öne sürüldü.
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