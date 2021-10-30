Prof. Dr. Veysel Ulusoy açıkladı: Gri listenin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:52

OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye'nin bu listeye girmemek için özel bir ekip kurmasının yanı sıra FATF tarafından bir dizi uyarı yazısı gönderildi.

Uyarılar kapsamında “yolsuzlukların ortaya çıkarılması, önlenmesi, karar vericiler ve etrafındakiler tarafından işlemlere konu olan finansal ve diğer mal varlıkların yakından takip edilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması” sürecinde Türkiye’nin üstüne düşen sorumluluğu yapması istendiğini belirten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye'nin gri listeye alınmasının etkilerini cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DAMGASI"

2019 yılından bu yana geçen sürede bu ve benzer diğer eylemler konusunda adım atmadığı düşüncesiyle Türkiye'nin gri listeye alındığını belirten Prof. Dr. Ulusoy, "Bu karar ile birlikte daha uzun süre Türkiye finansal piyasalarda yaşanacak olumsuzluklara maruz kalacak" dedi.

Prof. Dr. Ulusoy, "Tüm makro dengelerin bozuk olduğu ilgili dönemde kararın bizi yolsuzluk yapılan, kara para aklanan, terörü finanse eden bir üçüncü dünya ülkesi damgası ile baş başa bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

KARIŞIK İŞLER, ÇIKAR GRUBU OLUŞTURMAK...

Gri liste kararının altındaki gerçekleri açıklayan Prof. Dr. Ulusoy, "Bunun altında temel olarak yönetim ve denetim kapsamında zaafların, karışık işlerin ve çıkar grubu oluşturmanın bir resmi yatmaktadır" dedi.

GRİ LİSTE OLAYI KURU ETKİLEYECEK Mİ?

Eylül ayının başından itibaren dolar/TL kurusundaki hareketlilik devam ediyor.

Geçen hafta Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirmeden önce dolar 9.26 lira civarında seyrediyordu. Faiz kararı ve 10 ülkeyle yaşanan gerilimle dolar hafta başında 9.85 lirayla tarihi zirvesini görmüştü.

Türkiye'nin gri listeye girmesinin kura etkisini açıklayan Prof. Dr. Ulusoy, bu durumun sadece kuru etki etmeyeceğini söyledi. "Bu listeye girmek hem ülke riskini zamana yayarak artıracak hem de başta girdi maliyetleri olmak üzere faizin yukarı yönlü olmasına neden olabilecektir" diyen Prof. Dr. Ulusoy, "En önemlisi ise, diğer üçüncü dünya ülkeleri ile aynı kategoride olmanın maliyetini yüklenmiş olacağız" dedi.

"KALICI BİR MAALİYET ENFLASYONU OLUŞTURACAK"

Türkiye’nin insan sermayesi yüksek, devletin geleceğini kişisel çıkarlardan üstün tutan kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Ulusoy, alınması gereken önlemler konusunda şunları söyledi:

"İlgili eksikliklerin giderilmesi konusunda zaaf gösteren karar vericilerin ifade edilen düzenlemeleri hemen yapmaları ve bir an önce gri listeden çıkmanın yollarını açmalarıdır.

Aksi takdirde dış borç alma yeteneğinin daha da zayıflayacağını, kurda bir yapışkanlık oluşacağını ve kalıcı bir maliyet enflasyonu oluşturacağını söylemek gerekiyor"