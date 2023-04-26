TİP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 TİP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Aksaray milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Aksaray milletvekili adayları kim? TİP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Aksaray milletvekili adayları kim? TİP Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Aksaray milletvekili adayları tam listesi...
TİP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DENİZ AY
EMİR ERSİN KAHRAMAN
RAMAZAN KORKMAZ
SONER ASLAN
MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
EREN GÖNEN
DİLAVER ÖZTÜRK
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